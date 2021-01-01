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Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение

Фото:minenergo.gov.ru
Фото: minenergo.gov.ru

Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за ледяного дождя, повредившего инфраструктуру. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики России.

«Во Владивостоке под контролем специалистов Минэнерго России было полностью восстановлено теплоснабжение потребителей», — отмечается в сообщении.

Окончательно последствия разгула непогоды в Приморском крае еще не ликвидированы. Без электричества остаются 4 400 человек в пяти населенных пунктах края, в том числе во Владивостоке.

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Фото:newsvl.ru

Ледяной дождь выпал в ночь на 19 ноября. Вместе с ним на регион обрушились снег и сильный ветер. В результате были повреждены почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП; более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя.

Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что почти 180 тыс. человек остались без света, воды и тепла. В регионе с 20 ноября ввели режим ЧС.

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Русский мост во Владивостоке был закрыт из-за льда, образовавшегося на его вантах и падающего на дорогу. К уборке наледи привлекли промышленных альпинистов.

Для ликвидации последствий непогоды правительство выделит Приморскому краю 700 млн руб.
 

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