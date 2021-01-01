Фото: minenergo.gov.ru

Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за ледяного дождя, повредившего инфраструктуру. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики России.

«Во Владивостоке под контролем специалистов Минэнерго России было полностью восстановлено теплоснабжение потребителей», — отмечается в сообщении.

Окончательно последствия разгула непогоды в Приморском крае еще не ликвидированы. Без электричества остаются 4 400 человек в пяти населенных пунктах края, в том числе во Владивостоке.

Ледяной дождь выпал в ночь на 19 ноября. Вместе с ним на регион обрушились снег и сильный ветер. В результате были повреждены почти 100 км линий электропередачи и 850 опор ЛЭП; более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций вышли из строя.