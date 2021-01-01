В Шереметьево проверили сумку из-за повышенного радиационного фона

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В московском аэропорту Шереметьево во время сортировки багажа обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном, сообщают источники «РИА Новости» и ТАСС в экстренных службах. По данным агентств, сумку поместили в специализированное помещение и провели проверку.

«Проведенные замеры показали 0,11 микрозиверта в час», — сказал собеседник «РИА Новости». По его словам, этот показатель находится в пределах естественных значений радиационного фона — 0,2 микрозиверта в час. Собеседник ТАСС также сообщил, что проверка не выявила превышения радиационного фона. «Никаких радиоактивных предметов или веществ не обнаружено. Угрозы нет», — заявил собеседник ТАСС.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе аэропорта Шереметьево и МЧС России. РБК также направил запрос во ФГУП «Радон», которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами и проводит радиационный контроль различных предприятий.

В апреле 2017 года таможенники во Внуково обнаружили радиоактивное излучение от одной из посылок, которая должна была отправиться за рубеж. Система контроля «Янтарь» выявила гамма-излучение, которое в десятки раз превышает предельно допустимый радиационный фон. По информации представителей госкомпании, посылка была «незамедлительно» изолирована от остального багажа, ее переместили в защитный контейнер.

После осмотра посылки в сумке нашли «авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом», посылку со всем содержимым отправили на утилизацию.