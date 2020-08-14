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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

Ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии. В то же время российские специалисты сомневаются в безопасности этого метода.

Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади, передает журнал Европейского общества лучевой терапии и онкологии, отметили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. «В начале двадцатого века лечить пневмонию с помощью рентгеновских лучей было обычным делом», — указали авторы материала.

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Как говорится в статье, научные исследования показали, что низкие дозы облучения обладают противовоспалительным эффектом. По мнению экспертов центра, применении лучевой терапии потенциально может уменьшить смертность от коронавируса, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.

Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на госпитализированных пациентах с коронавирусом и пневмонией. В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации за 12 дней. Авторы исследования отметили, что лучевая терапия не оказала на больных побочный токсический эффект.

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В свою очередь профессор отделения биотехнологий НИЯУ МИФИ, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Ирина Лебеденко указала, что использование радиации для лечения коронавируса недостаточно изучено. Она напомнила, что даже малые дозы облучения вызывают рак и призвала искать другие способы борьбы с инфекцией.

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Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева добавила, что лучевая терапия может, наоборот, негативно повлиять на регенерацию тканей легких, которая итак нарушается при заболевании COVID-19. «Даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», — резюмировала она.

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Ранее Роспотребнадзор выразил обеспокоенность тем, что компьютерная томография (КТ), которую проводят для выявления пневмонии во время заболевания коронавирусной инфекцией, может негативно повлиять на здоровье населения.

Ведомство указало, что за первые три месяца 2020 года коллективная доза облучения от исследований с помощью КТ выросла в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в полтора раза. Ученые из Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева начали сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России, чтобы изучить последствия этой процедуры.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, радиация, облучение, ученые
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