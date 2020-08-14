Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией

Ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии. В то же время российские специалисты сомневаются в безопасности этого метода.

Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади, передает журнал Европейского общества лучевой терапии и онкологии, отметили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. «В начале двадцатого века лечить пневмонию с помощью рентгеновских лучей было обычным делом», — указали авторы материала.

Как говорится в статье, научные исследования показали, что низкие дозы облучения обладают противовоспалительным эффектом. По мнению экспертов центра, применении лучевой терапии потенциально может уменьшить смертность от коронавируса, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.

Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на госпитализированных пациентах с коронавирусом и пневмонией. В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации за 12 дней. Авторы исследования отметили, что лучевая терапия не оказала на больных побочный токсический эффект.