Китайский космический аппарат начал подготовку к посадке на Луну

Ракета с космическим аппаратом «Чанъэ-5» (Фото: Zhang Liyun / Xinhua)

Посадочный модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5» отделился от орбитального комплекса и приступил к подготовке к посадке на Луну, сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Отделение от орбитального модуля произошло в 4:40 понедельника по пекинскому времени (23:40 мск воскресенья). Орбитальный аппарат вместе с возвращаемой капсулой останется на лунной орбите.

Посадочный модуль должен приземлиться на поверхность Луны через три дня, сообщает телеканал CGTN. После посадки он пробурит отверстие в грунте глубиной около двух 2 м и соберет образцы. Всего планируется собрать около 2 кг образцов.

Взлетный модуль доставит помещенные в контейнер образцы грунта к орбитальному аппарату, после чего возвращаемая капсула вместе с ними отправится на Землю.