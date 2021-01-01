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Китайский космический аппарат начал подготовку к посадке на Луну

Ракета с космическим аппаратом &laquo;Чанъэ-5&raquo;
Ракета с космическим аппаратом «Чанъэ-5» (Фото: Zhang Liyun / Xinhua)

Посадочный модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5» отделился от орбитального комплекса и приступил к подготовке к посадке на Луну, сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Отделение от орбитального модуля произошло в 4:40 понедельника по пекинскому времени (23:40 мск воскресенья). Орбитальный аппарат вместе с возвращаемой капсулой останется на лунной орбите.

Посадочный модуль должен приземлиться на поверхность Луны через три дня, сообщает телеканал CGTN. После посадки он пробурит отверстие в грунте глубиной около двух 2 м и соберет образцы. Всего планируется собрать около 2 кг образцов.

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Взлетный модуль доставит помещенные в контейнер образцы грунта к орбитальному аппарату, после чего возвращаемая капсула вместе с ними отправится на Землю.

24 ноября Китай запустил с космодрома Вэньчан ракету «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом «Чанъэ-5». Через несколько дней «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту.

В случае успеха КНР станет первой за последние 44 года страной, доставившей образцы грунта с поверхности спутника Земли.

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