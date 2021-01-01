Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП

Билеты к экзамену на водительские права планируется перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин, передает «РИА Новости».

По словам Шеюхина, при ДТП оформляется пакет документов, а затем данные о происшествиях попадают в аналитическую систему. По ней можно отслеживать, где растет аварийность, почему происходят ДТП.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — сказал он.

В сентябре МВД России разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно этим правилам, водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не будут сдавать экзамен на площадке, но его оставят для мотоциклистов.