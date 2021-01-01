В ГИБДД допустили использование беспилотных машин при сдаче на права

ГИБДД рассматривает возможность использования беспилотных автомобилей на экзамене для получения водительских прав. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин, передает «РИА Новости».

«Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. <...> Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы», — рассказал Шеюхин.

По его словам, система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов. Если, например, сдающий экзамен нарушил разметку, проехал под запрещающий знак или не предоставил преимущество другому автомобилю, камера должна автоматически это фиксировать.

Однако речь не идет о том, чтобы в автомобиле не было экзаменатора-человека. Инспектор параллельно с системой будет оценивать экзаменуемого, уточнил Шеюхин.