В ГИБДД объяснили детали изменений в сдаче экзамена на водительские права

Инспекторы Госавтоинспекции при приеме экзаменов на водительские права по правилам с сокращенной площадкой будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке. Об этом сообщил «РИА Новости» глава ГИБДД России Михаил Черников.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников.

По словам главы ГИБДД России, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», благодаря расширенной площадке управлений сотрудник ГИБДД сможет понять, насколько водитель будет безопасен.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права 24 декабря 2019 года. В документе указывалось, что из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключат упражнения на экзаменационной площадке.