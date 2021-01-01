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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» сообщил о вакцинации 50 добровольцев старше 60 лет

Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром «Вектор», уже получили 50 добровольцев старше 60 лет. Об этом в рамках интервью на онлайн-фестивале Science Bar Hopping заявил глава центра Ринат Максютов.

«В настоящее время запущено, уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет. Исследование продолжается», — цитирует его агентство «РИА Новости».

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Фото:Jane Barlow / PA Images / ТАСС

По его словам, это самая важная часть пострегистрационных испытаний препарата, так как именно этой возрастной группе вакцинация особенно необходима.

Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первый компонент вакцины от «Вектора» 21 ноября. Всего из этой возрастной группы в испытаниях примут участие 150 человек.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот препарат поступит до конца 2020 года. К этому моменту будут выпущены 50 тыс. доз вакцины. Кроме того, по словам Максютова, в декабре разработчики начнут испытывать препарат на подростках от 14 до 17 лет. Последними участие в клинических испытаниях примут маленькие дети.

Вектор вакцина
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