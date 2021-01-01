Протесты в Белоруссии , 29 ноя, 20:06
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Милиция сообщила о задержании на акциях в Минске около 250 человек
На несанкционированных протестных акциях в Минске милиция задержала около 250 человек. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», — цитирует ее «РИА Новости».
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