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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии

Фото:Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии задержали 179 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство протестующих задержали в Минске, однако задержанные также есть и в Ивье, Гродно, Барановичах и Бресте.

В Минске и в других городах Белоруссии каждое воскресенье проходят акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов, которые прошли в стране 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который занимает этот пост с середины 1990-х. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая сейчас находится за границей.

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Силовики применяют против протестующих спецтехнику и слезоточивый газ. Также по требованию властей отключают мобильный интернет. В прошлое воскресенье правозащитники сообщали как минимум о 300 задержанных. Как рассказали в пресс-службе белорусского МВД, в прошлое воскресенье задержали 345 человек.

протесты Минск задержания
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