В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции Крука
На акции протеста в Минске задержали члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Дмитрия Крука. Это следует из списка задержанных, который публикует правозащитный центр «Весна».
По данным центра, Крук был задержан в Минске на улице Алеся Гаруна в 12:40. Всего, по последним данным, на акциях задержали 123 человека.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю КС Антону Родненкову.
«Пока никакой информации нет, вся информация будет размещена в официальных источниках», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минскгорисполкома.
Несанкционированные акции в Минске и в других городах Белоруссии проходят каждое воскресенье.