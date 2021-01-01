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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции Крука

Дмитрий Крук
Дмитрий Крук (Фото: belrada.vision / Facebook)

На акции протеста в Минске задержали члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Дмитрия Крука. Это следует из списка задержанных, который публикует правозащитный центр «Весна».

По данным центра, Крук был задержан в Минске на улице Алеся Гаруна в 12:40. Всего, по последним данным, на акциях задержали 123 человека.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю КС Антону Родненкову.

«Пока никакой информации нет, вся информация будет размещена в официальных источниках», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минскгорисполкома.

Несанкционированные акции в Минске и в других городах Белоруссии проходят каждое воскресенье.

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Фото:TUT.by

Протестующие не согласны с результатом выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на выборах победил единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

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Сам Лукашенко считает, что выборы прошли честно и он является легитимным главой государства. Россия признала результаты выборов.

Минск Белоруссия оппозиция
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