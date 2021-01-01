Провайдер сообщил о проблемах с интернетом перед акцией протеста в Минске

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Проблемы в работе мобильного интернета наблюдаются в Минске перед акцией протеста, которую оппозиция планирует провести в воскресенье, 29 ноября. Об этом говорится в заявлении оператора мобильной связи А1 на странице в Twitter.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении.

Оператор планирует сообщить о восстановлении корректного доступа, как только это станет возможным.

«Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — добавляется в заявлении компании.

Кроме того, об ограничении доступа к интернету предупредил мобильный оператор МТС.

«Уважаемые абоненты. Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации», — сообщается на странице компании в Twitter.

Это не первый случай, когда в работе мобильного интернета в Белоруссии наблюдаются трудности. Белорусские власти требуют у операторов ограничить доступ в интернет каждое воскресенье, когда в стране проводятся несанкционированные акции протеста.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа, после того как в стране прошли президентские выборы. По результатам ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. Оппозиция потребовала отмены итогов выборов. Однако власти посчитали результаты голосования законными и обвинили страны Запада в организации протестов.