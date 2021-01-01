Парламент Ирана поддержал проект о повышении уровня обогащения урана

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Иранский парламент Меджлис проголосовал за ускоренное рассмотрение законопроекта о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на председателя фракции «Национальной обороны и мощи» Ирана Моджаба Зоннура. Заключительное голосование о принятии законопроекта может состояться в ближайшую среду, 2 декабря.

По данным издания, именно Зоннур предложил рассмотреть законопроект в ускоренном темпе. Политик заявил, что Тегеран действовал в полном соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и санкции против страны должны были быть отменены, однако этого не произошло. Он подчеркнул, что это подтверждают отчеты Международного агентства по атомной энергии.

Согласно предложенному законопроекту, государство сможет отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть некоторые пункты СВПД. Например, закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, в то время как, согласно СВПД, Ирану можно обогащать уран до уровня не выше 3,67%. Также власти должны будут ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в течение года.

Решение об ускоренном рассмотрении изменений в законодательство по ядерному вопросу было принято в связи с недавним убийством физика-ядерщика Мохсена Фахридзе, который возглавлял центр исследований и инноваций при военном ведомстве Ирана. Однако в США его считают руководителем исследовательской фирмы SPND, которая занимается разработкой ядерного оружия.