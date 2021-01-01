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Политика ,  
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Парламент Ирана поддержал проект о повышении уровня обогащения урана

Фото:Ebrahim Noroozi / AP
Фото: Ebrahim Noroozi / AP
Иранский парламент Меджлис проголосовал за ускоренное рассмотрение законопроекта о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на председателя фракции «Национальной обороны и мощи» Ирана Моджаба Зоннура. Заключительное голосование о принятии законопроекта может состояться в ближайшую среду, 2 декабря.

По данным издания, именно Зоннур предложил рассмотреть законопроект в ускоренном темпе. Политик заявил, что Тегеран действовал в полном соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и санкции против страны должны были быть отменены, однако этого не произошло. Он подчеркнул, что это подтверждают отчеты Международного агентства по атомной энергии.

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Согласно предложенному законопроекту, государство сможет отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть некоторые пункты СВПД. Например, закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, в то время как, согласно СВПД, Ирану можно обогащать уран до уровня не выше 3,67%. Также власти должны будут ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в течение года.

Решение об ускоренном рассмотрении изменений в законодательство по ядерному вопросу было принято в связи с недавним убийством физика-ядерщика Мохсена Фахридзе, который возглавлял центр исследований и инноваций при военном ведомстве Ирана. Однако в США его считают руководителем исследовательской фирмы SPND, которая занимается разработкой ядерного оружия.

27 ноября неизвестные устроили взрыв и расстреляли автомобиль ученого. Фахридзе доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. После этого ведущие политики Ирана, в том числе Зоннур, пообещали отомстить за смерть ученого и заявили, что к его смерти могут причастны «кровожадные сионисты».

Иран обогащение урана парламент
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