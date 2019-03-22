США ввели санкции против покупавшей технологии в России иранской компании

Всего новые ограничения американского Минфина коснутся 14 физических лиц и 17 организаций

Министерство финансов США (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Власти США расширили санкционный список против Ирана: ограничения ввели против 14 физических лиц и 17 организаций, связанных с оборонной исследовательской фирмой SPND, сообщается на сайте американского Минфина.

В частности, санкции ввели против компании Pulse Niru. На ее сайте указано, что она с 2004 года занимается разработкой и созданием ускорителей частиц, оптики, лазеров, а также микроволновыми и импульсными устройствами. В Вашингтоне считают, что Pulse Niru предоставила или попыталась предоставить финансовую, материальную, техническую и другую помощь SPND. Технологии и оборудование Pulse Niru покупала «у российских, китайских и других зарубежных поставщиков», добавили в ведомстве, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

По данным Минфина, SPND занимается разработкой ядерного оружия, ее возглавляет Мохсен Фахризаде, уже включенный в санкционные списки ООН. В Вашингтоне считают, что SPND взяла на себя часть функций, которые ранее выполняли Иранский исследовательский центр физики, научно-исследовательский проект AMAD и Технологический университет Малека Аштара.

«США продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты, чтобы помешать Ирану разработать оружие массового поражения», — говорится в заявлении министерства.