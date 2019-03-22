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Антииранские санкции США ,  
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США ввели санкции против покупавшей технологии в России иранской компании
Всего новые ограничения американского Минфина коснутся 14 физических лиц и 17 организаций
Министерство финансов США (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Власти США расширили санкционный список против Ирана: ограничения ввели против 14 физических лиц и 17 организаций, связанных с оборонной исследовательской фирмой SPND, сообщается на сайте американского Минфина.

В частности, санкции ввели против компании Pulse Niru. На ее сайте указано, что она с 2004 года занимается разработкой и созданием ускорителей частиц, оптики, лазеров, а также микроволновыми и импульсными устройствами. В Вашингтоне считают, что Pulse Niru предоставила или попыталась предоставить финансовую, материальную, техническую и другую помощь SPND. Технологии и оборудование Pulse Niru покупала «у российских, китайских и других зарубежных поставщиков», добавили в ведомстве, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

По данным Минфина, SPND занимается разработкой ядерного оружия, ее возглавляет Мохсен Фахризаде, уже включенный в санкционные списки ООН. В Вашингтоне считают, что SPND взяла на себя часть функций, которые ранее выполняли Иранский исследовательский центр физики, научно-исследовательский проект AMAD и Технологический университет Малека Аштара.

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«США продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты, чтобы помешать Ирану разработать оружие массового поражения», — говорится в заявлении министерства.

В мае 2018-го США вышли из ядерного соглашения с Ираном, в ноябре того же года вступили в силу новые санкции против Тегерана. Так называемая ядерная сделка предполагала, что ее участники откажутся от санкций в обмен на прекращение ядерной программы — помимо США, речь идет о России, Великобритании, Франции, Германии и Китае.

Госсекретарь США Майк Помпео в начале февраля призвал ужесточить антииранские санкции. Такое заявление он сделал после появления информации об успешном запуске иранского спутника. По мнению главы Госдепа, технологии, наработки космической программы Тегеран может применить для военных целей.

Автор: Константин Нагаев
Теги: санкции США, Иран
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