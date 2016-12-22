У оператора системы маркировки товаров в России нашелся новый миноритарий

У миллиардера Алишера Усманова и «Ростеха», создавших оператора системы маркировки товаров в России, РБК обнаружил нового партнера. Это Оксана Орешина, ранее работавшая в структурах Владимира Щербакова, лоббиста кассовой реформы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В середине декабря 2017 года президент Владимир Путин одобрил идею создания единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России на базе ООО «Оператор-ЦРПТ». Эта компания — «дочка» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащая структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого.

Предполагалось, что созданием системы маркировки будет заниматься сам ЦРПТ. Но, как пояснил РБК представитель компании, ЦРПТ реализует нескольких проектов в области цифровой экономики (каких, он не уточнил), а ООО было создано специально для проекта по маркировке и прослеживаемости товаров. В числе владельцев компании-оператора РБК обнаружил ранее неизвестного партнера.

Четвертый инвестор

Уже известным инвесторам системы через компанию «Центр развития перспективных технологий» принадлежит 90% ООО. Еще 10%, по данным СПАРК, с сентября 2017 года у компании «Новые решения», единственным владельцем которой значится физическое лицо — Оксана Орешина. Компанию Орешиной представитель ЦРПТ назвал «инвестором в технологичные проекты».

Получение 10% «Оператор-ЦРПТ» структурой Орешиной было «частью сделки по приобретению пакета в «Атлас-карт», уточнил собеседник РБК. Летом 2017 года ЦРПТ объявил, что стал владельцем 49% «Атлас-карт» — компании, которая оказывает услуги в сфере ИT и информационной безопасности, развивает технологии криптографии. Детали сделки не раскрывались.

Известность «Атлас-карт» получила несколько раньше из-за скандала вокруг своего бывшего акционера — Владимира Щербакова, экс-владельца БВА Банка и «инициатора кассовой реформы» (из-за которой при розничных расчетах с 1 июля 2017 года должны использоваться онлайн-кассы). В марте 2017 года на совещании в Госдуме депутат Андрей Луговой заявил, что за счет этой реформы обогащаются компании «Атлас-карт», «Рик» и «Безант», чьим бенефициаром он назвал Щербакова. Бизнесмен действительно являлся совладельцем компаний «Рик» и «Атлас-карт» через принадлежащий ему «Омега-Холдинг». Однако еще в сентябре 2015 года стопроцентным владельцем «Омега-Холдинга» стала Оксана Орешина. Из баз данных Kartoteka.ru и СПАРК также следует, что она была и в числе миноритариев банка Щербакова, у которого в 2014 году Банк России отозвал лицензию.

Орешина также значится гендиректором другой компании Щербакова — ООО «Континент». Несколько лет назад этой компании принадлежал 1% производителя систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «МФИ-Софт». Сейчас основной владелец «МФИ-Софт» — холдинг «Цитадель» Антона Черепенникова, который является партнером Алишера Усманова. Представитель Черепенникова не смог уточнить, был ли «Континент» в числе владельцев «МФИ-Софта» в момент покупки этой компании, не смог он и охарактеризовать Орешину.

«Омега-Холдинг» владел долей в ООО «Институт проблем безопасности СНГ». После него совладельцем этого института стало ООО «Экоресурс», доля в котором принадлежит Анастасии Задориной — дочке завхоза Федеральной службы безопасности. Наиболее известный актив Задориной — фирма Zasport, которая является официальным экипировщиком российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Представитель Задориной отказался от комментариев.

В марте прошлого года Владимира Щербакова объявили в международный розыск по подозрению в организации схемы вывода более 10 млрд руб. за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака. В начале июля 2017 года следственный департамент МВД прекратил это дело за отсутствием состава преступления. Спустя несколько дней появились сообщения о смерти Владимира Щербакова, который на тот момент проживал в Лондоне. Бывший бизнес-партнер Щербакова рассказывал Republic, что бизнесмен покончил с собой.

Связаться с Оксаной Орешиной не удалось.

Проводник для товара

До 2024 года в России должна быть создана система полной прослеживаемости оборота товаров от производителя до конечного потребителя, говорится в поручении премьер-министра Дмитрия Медведева. До 10 февраля 2018 года Минпромторг, Минфин, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, а также Федеральная служба безопасности при участии «Ростеха» должны представить главе правительства проекты концепции такой системы. С 2016 года в России обязательна маркировка изделий из меха. В феврале 2017 года стартовала добровольная маркировка лекарств (обязательной она станет с 2020 года), в январе 2018 года — эксперимент по маркировке табачной продукции. Кроме того, с 1 июня 2018 года в России начнется эксперимент по маркировке обуви, выяснил ранее РБК.​

Как пояснил РБК председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, создаваемая компанией система маркировки и прослеживаемости товаров будет включать оборудование и программное обеспечение. Оборудование необходимо для нанесения генерируемого на производстве двухмерного кода Data Matrix и контроля этого процесса с помощью сканеров. Механизм прослеживания каждой единицы товара будет фиксировать все операции с ним с момента нанесения на производстве метки и до продажи конечному потребителю. В оптовом канале процесс предполагается организовать через электронный документооборот, обязав указывать коды товара в документах. В рознице контроль выбытия товара с рынка будет осуществляться с помощью онлайн-касс.

Кроме того, структурам ЦРПТ предстоит создать каталог всех производимых в России товаров. Сейчас одни и те же товары могут по-разному обозначаться в разных розничных точках, что не позволяет системе полноценно учитывать эти товары. В каталоге предполагается закрепить за каждым товаром определенное наименование, которое должны будут использовать все, кто им торгует.

При этом описанная система прослеживаемости не решит проблему торговли «мимо кассы», признают в ЦРПТ. «Но наша задача, чтобы это было невыгодно. Будет гражданский контроль, когда покупатели смогут через мобильное приложение посмотреть, является ли товар контрафактным», — отметил представитель ЦРПТ.

Стоимость создания такой системы в масштабах страны представитель ЦРПТ оценивать не стал. По его словам, она позволит внедрять прослеживаемость в новую группу товаров за год-два. Внедрение системы для одной товарной категории в масштабах всей страны (включая ПО и оборудование на производстве) должно обходиться не дороже 3 млрд руб. Представитель ЦРПТ уточнил, что в зависимости от оборудования цена его внедрения для производителя может отличаться в разы. «Дочка» ЦРПТ будет получать плату за услугу прослеживаемости каждой единицы товара, которая составит около 0,5 руб., рассказал представитель компании. Внедрение системы прослеживаемости в одних группах товаров позволит бороться с контрафактом, в других — защитить российских производителей, в третьих — повысить фискальные сборы, отметил представитель ЦРПТ.

По данным ФТС, в 2017 году в России было продано 1,2 млн промаркированных меховых изделий. Если бы все они были российского производства и уже работала система ЦРПТ, то на этом оператор заработал бы всего 600 тыс.​ руб. При маркировке сигарет (отметку получает каждая пачка; общий объем производства сигарет в год — 250–260 млрд штук, или 12,5 млрд пачек при условии фасовки по 20 сигарет) заработок мог бы составить уже 6,25 млрд руб.