Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Роскосмос перенес дату запуска «Союза» с космодрома Куру Технологии и медиа, 21:36 Росавиация не увидела рисков безопасности из-за ввода новой схемы полетов Бизнес, 21:31 «Локомотив» во втором матче подряд сыграл вничью 0:0 Спорт, 21:11 Хет-трик Полоза помог «Ростову» разгромить «Динамо» в чемпионате России Спорт, 21:03 Песков выразил надежду на «не такой, как 2020-й» следующий год Политика, 20:53 Гендиректор «Тамбова» назвала условия сохранения клуба в РПЛ Спорт, 20:51 Главный тренер «Краснодара» объяснил удаление в матче с «Химками» Спорт, 20:22 В Москве пригрозили закрыть «Остров мечты» на 90 дней из-за COVID-19 Общество, 20:20 Строительство «Северного потока-2» возобновят до конца года Бизнес, 19:57 Китайский космический аппарат успешно вышел на орбиту Луны Технологии и медиа, 19:55 Как устроен хай-тек в мире финансов и трейдинга РБК и Refinitiv, 19:53 Лидер сборной России по биатлону переболел коронавирусом Спорт, 19:52 «Для нас это война» — врач о трех месяцах в «красной зоне» Общество, 19:28 Турбийон, опера и казино: как устроены сложные часы изнутри и снаружи РБК Стиль и Jacob & Co, 19:24
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Политика ,  
0 

Песков выразил надежду на «не такой, как 2020-й» следующий год

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что наступающий 2021 год будет отличаться от 2020-го года.

«Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — заявил он на открытии ГУМ-катка на Красной площади, передает ТАСС.

Песков считает важным понимать, что «жизнь идет вперед». По его словам, в период пандемии необходимо быть осторожными, заботиться о себе и близких, но не забывать радоваться жизни.

Где можно встретить Новый год за границей и сколько это стоит. Инструкция
Бизнес
Гавана, Куба

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что российский Минздрав делает все, чтобы пандемия коронавируса завершилась в стране в 2021 году. Он анонсировал массовую вакцинацию населения в январе—феврале следующего года.

В ноябре власти Москвы ввели ряд ограничений в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать до 15 января. В частности, российские власти отказались от традиционных новогодних гуляний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян провести новогодние праздники дома или на даче.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной
Кремль Новый год 2020 год
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
Мясников дал совет о встрече Нового года
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Общество
Где можно встретить Новый год за границей и сколько это стоит. Инструкция
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter