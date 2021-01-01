Песков выразил надежду на «не такой, как 2020-й» следующий год

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что наступающий 2021 год будет отличаться от 2020-го года.

«Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — заявил он на открытии ГУМ-катка на Красной площади, передает ТАСС.

Песков считает важным понимать, что «жизнь идет вперед». По его словам, в период пандемии необходимо быть осторожными, заботиться о себе и близких, но не забывать радоваться жизни.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что российский Минздрав делает все, чтобы пандемия коронавируса завершилась в стране в 2021 году. Он анонсировал массовую вакцинацию населения в январе—феврале следующего года.