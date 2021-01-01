Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новые ограничения, принятые в Москве для профилактики коронавируса, дали эффект и сгладили распространение вируса в городе. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«Последние две недели мы видим сглаживание процесса», — указал градоначальник. Собянин отметил, что принятые ограничительные меры крайне неприятны, однако необходимы.

Он уточнил, что за последние две недели прирост новых заболевших составил около 6%. По мнению мэра, выявляемость заболевших COVID-19 в Москве находится на одном из лучших уровней по стране.

Как сообщил Собянин, в запасе остаются около 5 тыс. мест коечного фонда, выделенного в городе под больных с коронавирусом.