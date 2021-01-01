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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве пригрозили закрыть «Остров мечты» на 90 дней из-за COVID-19

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в парке развлечений «Остров мечты» в Москве. Парк могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 500 тыс. руб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В ходе мониторингового обследования на территории развлекательного центра специалисты зафиксировали отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, часть посетителей находились без средств индивидуальной защиты, а также были выявлены нарушения в осуществлении дезинфекционной деятельности, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Даниила Кобразова.

В связи с этим согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России парку грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток. Пока «Остров мечты» продолжает работать.

РБК направил запрос в пресс-службу парка «Остров мечты».

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Парк развлечений «Остров мечты» занимает территорию 100 га. Всего в парке расположены 20 аттракционов, оборудованы интерактивные и игровые площадки, тематические кафе и танцпол. Улицы в парке выполнены в архитектурных стилях Рима, Барселоны, Лондона и Беверли-Хиллз.

Ранее стало известно, что столичное управление Роспотребнадзора опечатало магазин «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве за несоблюдение профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

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В конце октября в Москве временно приостановил деятельность клубно-концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади в связи с нарушениями масочно-перчаточного режима, правил социального дистанцирования и дезинфекции.

Москва коронавирус Роспотребнадзор новости
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