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Пандемия коронавируса ,  
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На юго-востоке Москвы опечатали «М.Видео» за нарушения мер по COVID-19

Магазин «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве опечатали из-за несоблюдения профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

«[Магазин] не обеспечил проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, что создало условия для распространения коронавируса и повлекло причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам магазина, заболевшим COVID-19, а также создало угрозу для посетителей», — говорится в сообщении.

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора зафиксировали, что в магазине не соблюдался принцип социального дистанцирования и частично отсутствовала разметка на полу, не осуществлялось полноценное обеззараживание воздуха.

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Фото:Александра Краснова / ТАСС

Более того, в торговом зале находились посетители без масок и перчаток, в магазине не был организован сбор использованных средств индивидуальной защиты, не было антисептиков, обработка контактных поверхностей проводилась реже, чем каждые два часа.

Ранее в магазине зарегистрировали три случая заболевания сотрудников коронавирусом, однако руководство не предприняло никаких существенных мер.

РБК направил запрос в пресс-службу «М.Видео».

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В конце октября в Москве сотрудники Роспотребнадзора временно опечатали клубно-концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади из-за нарушений масочно-перчаточного режима, правил социального дистанцирования и дезинфекции.

М.Видео магазин коронавирус
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