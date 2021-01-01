На юго-востоке Москвы опечатали «М.Видео» за нарушения мер по COVID-19

Магазин «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве опечатали из-за несоблюдения профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

«[Магазин] не обеспечил проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, что создало условия для распространения коронавируса и повлекло причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам магазина, заболевшим COVID-19, а также создало угрозу для посетителей», — говорится в сообщении.

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора зафиксировали, что в магазине не соблюдался принцип социального дистанцирования и частично отсутствовала разметка на полу, не осуществлялось полноценное обеззараживание воздуха.

Более того, в торговом зале находились посетители без масок и перчаток, в магазине не был организован сбор использованных средств индивидуальной защиты, не было антисептиков, обработка контактных поверхностей проводилась реже, чем каждые два часа.