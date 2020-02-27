Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 13:00
Теннисистка Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Дохе Спорт, 20:32 Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценке больниц Общество, 20:14 Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса Общество, 20:10 Перенесшего микроинсульт телеведущего Диброва выписали из больницы Общество, 20:03 Греф подтвердил планы Сбербанка направить на дивиденды половину прибыли Финансы, 19:58 Курс евро впервые за полгода превысил ₽73 Экономика, 19:57 Владимир Путин посетил «московский Диснейленд». Фоторепортаж Общество, 19:56  Закрытый из-за коронавируса отель на Канарах покинут 130 туристов Общество, 19:54 Футболист Тарасов перенес операцию в Италии после перелома Спорт, 19:49 Скончался режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов Общество, 19:28 Крупнейший спутниковый оператор отказался транслировать более 30 каналов Технологии и медиа, 19:22 Спортивный арбитраж назвал сроки проведения слушаний по делу РУСАДА Спорт, 19:22 Греф предложил властям использовать распознавание лиц против коронавируса Общество, 19:22 Сбербанк вслед за ВТБ не поддержал ужесточение требований ЦБ к капиталу Финансы, 19:21
Общество ,  
0 

Владимир Путин посетил «московский Диснейленд». Фоторепортаж

29 февраля в Москве будет открыт тематический парк развлечений «Остров мечты». Накануне его посетили президент России Владимир Путин, воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Как проходила их встреча — в фоторепортаже РБК
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Перед открытием парк посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева), который рассказал главе государства, что «Остров мечты» был построен на частные инвестиции, составившие $1,5 млрд

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин, председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Вместе с Путиным парк перед открытием посетили воспитанники детских домов, многодетные и малообеспеченные семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Крытый тематический парк «Остров мечты» откроется в Нагатинской пойме 29 февраля. Здесь будут работать 27 аттракционов и пять шоу-программ
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Площадь парка — около 240 тыс. кв. м, пропускная способность — около 12 млн человек в год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Билет в парк будет стоить от 1,9 тыс. до 2,9 тыс. руб. Аттракционы можно будет посетить неограниченное количество раз

Теги: мультимедиа, Владимир Путин, Москва
Материалы по теме
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter