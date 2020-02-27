Владимир Путин посетил «московский Диснейленд». Фоторепортаж
29 февраля в Москве будет открыт тематический парк развлечений «Остров мечты». Накануне его посетили президент России Владимир Путин, воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Как проходила их встреча — в фоторепортаже РБК
Перед открытием парк посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева), который рассказал главе государства, что «Остров мечты» был построен на частные инвестиции, составившие $1,5 млрд
Вместе с Путиным парк перед открытием посетили воспитанники детских домов, многодетные и малообеспеченные семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга
Площадь парка — около 240 тыс. кв. м, пропускная способность — около 12 млн человек в год
Билет в парк будет стоить от 1,9 тыс. до 2,9 тыс. руб. Аттракционы можно будет посетить неограниченное количество раз