Владимир Путин посетил «московский Диснейленд». Фоторепортаж

29 февраля в Москве будет открыт тематический парк развлечений «Остров мечты». Накануне его посетили президент России Владимир Путин, воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Как проходила их встреча — в фоторепортаже РБК