Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

Анна Мелконян (Фото: СК РФ)

Центральный районный суд Волгограда назначил сестре мужчины, обвиняемого в убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, Анне Мелконян запрет на определенные действия до 24 января 2021 года. Об этом РБК сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

«Суд сегодня избрал меру пресечения в отношении сестры главного фигуранта дела, ей назначен запрет определенных действий до 24 января», — говорится в сообщении. О каких ограничениях идет речь, не уточняется.

Также суд арестовал другого соучастника — мужа Анны Мелконян Армана Смбатяна. Он останется под стражей до 24 января 2021 года.

Накануне Следственный комитет сообщил, что планирует предъявить Мелконян и ее супругу обвинения по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 п. «д», ч. 2 ст. 111 УК (подстрекательство и пособничество в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), а также ч. 4 ст. 33, п.п. «а», ч. 3 ст. 111 (подстрекательство к причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений).

Нападение на погибшего Гребенюкова произошло в Волгограде 23 октября в отделении банка. По версии следствия, он и Мелконян поссорились в родительском чате. Как пишет местное издание «Волгоград онлайн», они не смогли договорится о том, в какое время их детям лучше писать тест. Перепалка переросла в ссору. Тогда муж Мелконян вступил в диалог и начал угрожать Гребенюку.