СК завел дела против причастных к избиению волгоградца из-за ссоры в чате

Видео: СК РФ

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Следователи установили личности всех участников конфликта в отделении банка в Волгограде из-за конфликта в родительском чате, в результате которого был избит до смерти мужчина. Они привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе Следственного управления по региону.

СК установил, что сестра подозреваемого в избиении стала «подстрекателем силового метода выяснения отношений». Именно она оскорбилась сообщениями в чате, после чего подговорила мужа приехать к месту работы обидчика, но тот на улицу не вышел. Однако через несколько часов встреча состоялась, тогда на место приехал ее родной брат. По версии следствия, он наносил удары погибшему, а муж женщины стоял рядом и был готов принять участие в драке.

Следователи намерены предъявить сестре фигуранта дела обвинение по ч. 4, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 п. «д», ч. 2 ст. 111 УК (подстрекательство и пособничество в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. «а», ч. 3 ст. 111 (подстрекательство к причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений) и ее супругу.

Действия мужа женщины были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «д», ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса России (покушение на умышленное причинение из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Супруг был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным СК, у его сестры находятся на иждивении двое малолетних детей. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий.

Конфликт в отделении банка в Волгограде произошел 23 октября. 30-летний мужчина избил посетителя после конфликта, из-за того что тот оскорбил его сестру. Потерпевшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако от полученных травм он умер 1 ноября.

Против подозреваемого в избиении ранее завели дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).