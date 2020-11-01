Избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина умер в Волгограде

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25 (Фото: 25bolnicavolgograda / VK)

Житель Волгограда, которого избили из-за конфликта в родительском чате, умер в реанимации 25-й больницы города. Об этом, как передает ТАСС, рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Скончался, не приходя в сознание», — сказали в комитете.

По сообщила пресс-служба МВД по Волгоградской области, инцидент произошел 23 октября. Конфликт произошел в отделении банка в Волгограде, 30-летний мужчина избил посетителя, мужчину задержали. Потерпевшего госпитализировали.

«Накануне у него (подозреваемого) произошел конфликт с потерпевшим из-за того, что последний якобы оскорбил сестру подозреваемого. Выяснив, где находится потерпевший, мужчина пришел в отделение банка и нанес ему несколько ударов по голове», — говорится в сообщении МВД. Как передает ТАСС, потерпевший оскорбил сестру подозреваемого в родительском чате.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.