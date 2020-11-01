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В СМИ показали переписку в родительском чате перед убийством волгоградца

Издание «Волгоград онлайн» 27 октября опубликовало переписку в родительском чате, из-за которой мужчину до смерти избили в банке.

Причиной ссоры мужчины с матерью одной из школьниц, согласно переписке, стало задание учителя русского языка, которая настаивала на решении теста с 14:30 до 16:30, в то время как уроки у детей заканчивались в 14:00. Мужчина счел задачу невыполнимой.

Женщина, в свою очередь, посоветовала детям делать уроки «по дороге в школу или на перемене», после чего начала хвалить учителя.

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать», — ответил ей мужчина, поинтересовавшись, можно ли предложить еще что-то, кроме выполнения теста по дороге в школу. Женщина резко ответила ему, после чего завязалась перепалка.

Избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина умер в Волгограде
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Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №&nbsp;25

Позднее в конфликт подключился муж женщины, который в аудиосообщении заявил, что найдет «обидчика» своей жены, и посоветовал ему «заранее взять больничный».

Мужчину избили 23 октября в отделении банка в Волгограде, после чего его госпитализировали. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии, и 1 ноября умер.

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Подозреваемый в нападении был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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