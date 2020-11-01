В СМИ показали переписку в родительском чате перед убийством волгоградца

Издание «Волгоград онлайн» 27 октября опубликовало переписку в родительском чате, из-за которой мужчину до смерти избили в банке.

Причиной ссоры мужчины с матерью одной из школьниц, согласно переписке, стало задание учителя русского языка, которая настаивала на решении теста с 14:30 до 16:30, в то время как уроки у детей заканчивались в 14:00. Мужчина счел задачу невыполнимой.

Женщина, в свою очередь, посоветовала детям делать уроки «по дороге в школу или на перемене», после чего начала хвалить учителя.

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать», — ответил ей мужчина, поинтересовавшись, можно ли предложить еще что-то, кроме выполнения теста по дороге в школу. Женщина резко ответила ему, после чего завязалась перепалка.