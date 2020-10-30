В России упростили оформление соцвыплат на покупку жилья молодыми семьями

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Правительство России упростило порядок оформления социальных выплат на приобретение или строительство жилья для молодых семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Как говорится в постановлении, теперь все документы, необходимые для получения государственной поддержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно при помощи портала госуслуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи.

Уточняется, что на выплаты смогут претендовать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. При этом наличие у них детей не обязательно.

Также на господдержку может рассчитывать одинокий родитель в возрасте до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главным критерием в получении помощи у такого родителя должна быть необходимость в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составит 30–35% от стоимости жилья. Полученные деньги можно будет потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья и на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

В середине апреля текущего года кабмин продлил срок действия жилищных сертификатов для молодых семей.

Согласно постановлению правительства, сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья были продлены на два месяца на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Под действие постановления попали сертификаты, выданные с 1 февраля 2020 года. Таким образом, их обладатели получили право ими воспользоваться не семь месяцев, как было раньше, а девять.