Власти упростили получение социальной помощи опекунами

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Правительство России упростило процедуру оформления социальной поддержки опекунами детей-сирот и инвалидов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Речь идет о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью», — пояснил глава правительства. Он пояснил, что раньше для получения выплат и льгот опекун должен был лично подтвердить свой статус. Теперь это можно сделать дистанционно.

В Единую государственную информационную систему социального обслуживания все сведения о законных представителях будут занесены до конца года.

Кроме того, банк данных будет хранить информацию о людях, лишенных родительских прав, чтобы исключить с их стороны возможные злоупотребления льготами и пособиями детей.

Также в систему будут внесены сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на соцподдержку, например на получение квартиры.