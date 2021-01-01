Власти пообещали за выходные подать электричество на остров Русский

Власти Приморского края пообещали в выходные полностью восстановить электроснабжение на острове Русский, где оно было нарушено из-за циклона, сообщается на сайте правительства региона.

Генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин на совещании рассказал, что сейчас идет работа по восстановлению электричества в поселке Аякс. Кроме того, свет должны дать в населенных пунктах Поспелово, Лесное, Мелковолное, Канал, Парис с общим числом жителей около 1,5 тыс. человек. К ночи 29 ноября планируется подключить поселок Экипажный, электричество вернется и в Подножье, где живут около 1,9 тыс. человек.

«Нужно организовать работу так, чтобы время нигде не терялось. Идут бригады, а сразу следом — энергетики. Чтобы между очисткой просеки и восстановлением линии передач никаких перерывов не было», — поручил губернатор Олег Кожемяко.

В Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В ночь на 19 ноября на регион обрушился циклон, который принес ледяной дождь. Более 180 тыс. человек в 73 населенных пунктах остались без отопления и электричества.