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Отвечавшую за остров Русский чиновницу отстранили за бездействие при ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отстранил от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский Ирину Пан за непринятия мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства края.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — сказал Кожемяко.

Губернатор попросил главу Владивостока Олега Гуменюка убедиться, что чиновница будет привлечена к ответственности. Он также распорядился, чтобы в ближайшее время один из заместителей главы Владивостока следил за тем, чтобы люди получали необходимую поддержку.

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В пресс-службе мэрии Владивостока подтвердили отстранение от работы начальника административно-территориального управления Фрунзенского района, в который выходит остров Русский, Ирины Пан, передает ТАСС. Там также отметили, что работой по оказанию помощи населению занялся заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

Как сообщили власти Приморья, на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.

Южный циклон обрушился на Приморье 19 ноября. Тайфун и ледяной дождь причинили значительный ущерб электроснабжению другой инфраструктуре. В городах Владивосток и Артем 150 тыс. человек остались без света. Также во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский из-за падения льда. Власти региона ввели режим ЧС.

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