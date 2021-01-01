Во Владивостоке закрыли мост на остров Русский из-за падающего льда

Во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский из-за падения льда, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.

«Информацию о перекрытии движения по Русскому мосту мостовики подтверждают», — сказал представитель городской администрации. По его словам, с вант летят большие куски льда.

19 ноября на Приморье обрушился южный циклон. Он принес сильные осадки, в том числе дождь со снегом и ледяной дождь, гололед, сильный ветер.

Власти собирались ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Накануне губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что ситуация ухудшается. Наиболее тяжелая обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме, где около 150 тыс. человек остались без света, воды и тепла.