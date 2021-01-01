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Во Владивостоке закрыли мост на остров Русский из-за падающего льда

Во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский из-за падения льда, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.

«Информацию о перекрытии движения по Русскому мосту мостовики подтверждают», — сказал представитель городской администрации. По его словам, с вант летят большие куски льда.

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Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

19 ноября на Приморье обрушился южный циклон. Он принес сильные осадки, в том числе дождь со снегом и ледяной дождь, гололед, сильный ветер.

Власти собирались ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Накануне губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что ситуация ухудшается. Наиболее тяжелая обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме, где около 150 тыс. человек остались без света, воды и тепла.

мост остров Русский Владивосток циклон
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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