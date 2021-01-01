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Общество ,  
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Глава МЧС потребовал проверить источники питания после аварий в Приморье

Ликвидация последствий ЧС на острове Русский
Ликвидация последствий ЧС на острове Русский (Фото: primorsky.ru)

Аварии в Приморье, которые случились после ледяного дождя, показали слабую готовность к подобным ситуациям, автономные источники питания в регионах необходимо проверить. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям», — сказал он. По словам министра, автономные источники питания, которые в аварийных ситуациях должны обеспечивать социальные объекты, оказались не готовы.

«Колоссальный ущерб». Как Приморье борется с последствиями ледяного дождя
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Зиничев также потребовал проанализировать действия звена Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС.

Осадки в виде ледяного дождя прошли в Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за стихии оборвались линии электропередачи, упали деревья, разрушились некоторые здания и конструкции инфраструктуры. В результате более 180 тыс. человек в 73 населенных пунктах остались без отопления и электричества. На ликвидацию последствий правительство выделит Приморскому краю 700 млн руб.

20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. Из-за падения кусков льда с конструкций закрыли вантовый мост на остров Русский.

МЧС Приморье
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