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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

В России запускают массовое производство вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

«Промышленные масштабы [вакцины «Спутник V»] наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — рассказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, сейчас в стране ведутся исследования ряда других перспективных вакцин. Специалисты участвуют в мультицентровых исследованиях, используются разные технологии вакцины. Для оценки эффективности вакцин и их безопасности используются цифровые ресурсы.

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Фото:Yawar Nazir / Getty Images

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что единственная проблема, связанная с запуском массового производства вакцин от коронавируса, — нехватка оборудования.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 6 ноября сообщил, что первую партию вакцину от коронавируса «Спутник V» должны были поставить в Москву в минувшие выходные.

В конце октября заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова анонсировала, что в Москве вакцинация от коронавируса всех желающих начнется в ближайший месяц.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Михаил Мурашко промышленное производство вакцина коронавирус
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