Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

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В России запускают массовое производство вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

«Промышленные масштабы [вакцины «Спутник V»] наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — рассказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, сейчас в стране ведутся исследования ряда других перспективных вакцин. Специалисты участвуют в мультицентровых исследованиях, используются разные технологии вакцины. Для оценки эффективности вакцин и их безопасности используются цифровые ресурсы.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что единственная проблема, связанная с запуском массового производства вакцин от коронавируса, — нехватка оборудования.