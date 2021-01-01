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ДИТ ответил на сообщения о переговорах по доступу страховщиков к камерам

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информация о том, что департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы ведет переговоры о предоставлении страховым компаниям доступа к Городской системе видеонаблюдения, не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ДИТ.

«ДИТ не ведет подобных переговоров, обращений по данному вопросу в департамент в 2020 году не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил о том, что крупные страховые компании совместно с Банком России ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения.

Собеседник издания отмечал, что инициатором инициативы выступил Центробанк с целью предоставления страховщикам прямого доступа к городским камерам для борьбы с мошенничеством и сокращения сроков урегулирования убытков. Отмечалось, что речь идет о доступе как к камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), так и к камерами ДИТ.

Как сообщили РБК в пресс-службе ДИТ, ранее департамент сообщил изданию о том, что доступ к Единому центру хранения и обработки данных, куда поступают записи с камер, имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Система защиты информации ГИС ЕЦХД построена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеет аттестат соответствия требованиям по безопасности информации, отметили в ДИТ.

В мэрии Москвы опровергли планы продажи записей с камер наблюдения
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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В июле в ДИТ РБК сообщили, что постоянно отслеживают информацию о продаже доступа к камерам и передают в правоохранительные органы.

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Городская система видеонаблюдения Москвы включает камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах. В столице используется система распознавания лиц российской компании NTechLab, основанной в 2015 году.

Благодаря алгоритму, основанному на использовании нейросетей, видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени. Помимо прочего, видеоизображение, полученное благодаря этой системе, анализируется в режиме реального времени: система может установить личность человека на видео, его пол и возраст.

ДИТ Москва камеры видеонаблюдения страховые компании ЦОДД новости
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