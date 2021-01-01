ДИТ ответил на сообщения о переговорах по доступу страховщиков к камерам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информация о том, что департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы ведет переговоры о предоставлении страховым компаниям доступа к Городской системе видеонаблюдения, не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ДИТ.

«ДИТ не ведет подобных переговоров, обращений по данному вопросу в департамент в 2020 году не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил о том, что крупные страховые компании совместно с Банком России ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения.

Собеседник издания отмечал, что инициатором инициативы выступил Центробанк с целью предоставления страховщикам прямого доступа к городским камерам для борьбы с мошенничеством и сокращения сроков урегулирования убытков. Отмечалось, что речь идет о доступе как к камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), так и к камерами ДИТ.

Как сообщили РБК в пресс-службе ДИТ, ранее департамент сообщил изданию о том, что доступ к Единому центру хранения и обработки данных, куда поступают записи с камер, имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Система защиты информации ГИС ЕЦХД построена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеет аттестат соответствия требованиям по безопасности информации, отметили в ДИТ.