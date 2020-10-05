МИД Польши заявил об отзыве послов Евросоюза из Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
В Бишкеке на фоне протестов начались проблемы с сотовой связью Общество, 00:12 Роспотребнадзор назвал категорию людей с врожденной защитой от COVID-19 Общество, 00:01 «Русское чудо» вывело Россию в топ-5 стран по отказу от наличных Финансы, 00:01 Начать процедуру банкротства без суда смог лишь каждый пятый желающий Финансы, 00:00 Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторные выборы Политика, 05 окт, 23:53 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 05 окт, 23:52 Лавров обсудил кризис в Карабахе с главой МИД Азербайджана Политика, 05 окт, 23:27 Врачи одобрили выписку Трампа из больницы Политика, 05 окт, 23:19 МИД Польши заявил об отзыве послов Евросоюза из Белоруссии Политика, 05 окт, 23:13 В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом Общество, 05 окт, 23:05 СМИ сообщили о применении протестующими в Бишкеке коктейлей Молотова Общество, 05 окт, 23:01 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 05 окт, 22:48 Киносеть «Каро» опровергла штраф из-за нарушения мер безопасности Общество, 05 окт, 22:40 Бывший тренер «Ливерпуля» рассказал о работе с Клоппом Спорт, 05 окт, 22:22
Протесты в Белоруссии ,  
0 

МИД Польши заявил об отзыве послов Евросоюза из Белоруссии

Глава польской дипломатии Збигнев Рау не уточнил, какие именно страны Евросоюза отзывают послов из Минска для консультаций
Збигнев Рау
Збигнев Рау (Фото: Lajos Soos / MTI / AP)

Евросоюз решил отозвать для консультаций часть послов своих стран, работающих в Белоруссии. Об этом в сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter.

«Согласованно с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии», — написал Рау.

Он также поблагодарил всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с позицией Польши и Литвы.

«Поддержка белорусов и их усилий по демократизации страны остается для нас приоритетом. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Белоруссию», — отметил министр.

Белоруссия отозвала послов из Польши и Литвы для консультаций
Политика
Посольство Беларуси в Литве

Рау не уточнил, послы каких именно стран будут отозваны. Ранее МИД Литвы сообщил, что принял решение отозвать посла в Белоруссии для консультаций. 

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз 2 октября заявил, что Минск отзовет с 5 октября своих послов из Польши и Литвы. «Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», — заявил тогда Глаз.

Кроме того, Минск предложил Вильнюсу и Варшаве сократить число дипломатов, работающих на территории Белоруссии. «Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал представитель министерства. Дипломат пояснил, что в польском посольстве, где сейчас работают 50 человек, останется только 18. В литовской дипмиссии вместо 25 сотрудников будет 14.

Литва не будет отзывать посла из Белоруссии после предложения Минска
Политика
Линас Линкявичюс <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 211px; top: 117px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Литва тогда ответила, что пока не планирует отзывать своего посла из Минска и сокращать число своих дипломатов. «Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим множество проблем в этом и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы», — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Автор
Владислав Гордеев
Польша Евросоюз отзыв посла
Материалы по теме
Литва не будет отзывать посла из Белоруссии после предложения Минска
Политика
Белоруссия отозвала послов из Польши и Литвы для консультаций
Политика
МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить число дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter