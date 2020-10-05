МИД Польши заявил об отзыве послов Евросоюза из Белоруссии
Евросоюз решил отозвать для консультаций часть послов своих стран, работающих в Белоруссии. Об этом в сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter.
«Согласованно с Европейской службой внешних действий и странами — членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии», — написал Рау.
Он также поблагодарил всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с позицией Польши и Литвы.
«Поддержка белорусов и их усилий по демократизации страны остается для нас приоритетом. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Белоруссию», — отметил министр.