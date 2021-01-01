Участвовавший в испытании вакцины журналист Пивоваров заболел COVID-19

Алексей Пивоваров (Фото: pivo_varov / Twitter)

Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом, несмотря на то что два месяца назад он сделал прививку в рамках испытаний вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», — написан он.

Пивоваров сообщил, что с понедельника находится дома и работает дистанционно. «Все выпуски, включая «Редакцию. News», выйдут по расписанию, я тут обустроил домашнюю студию», — заявил журналист.

В конце октября о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, который участвовал в испытании вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутат выразил мнение, что попал в 25% участников, которые получили плацебо.