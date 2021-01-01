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Пандемия коронавируса ,  
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Участвовавший в испытании вакцины журналист Пивоваров заболел COVID-19

Алексей Пивоваров
Алексей Пивоваров (Фото: pivo_varov / Twitter)

Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом, несмотря на то что два месяца назад он сделал прививку в рамках испытаний вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», — написан он.

Пивоваров сообщил, что с понедельника находится дома и работает дистанционно. «Все выпуски, включая «Редакцию. News», выйдут по расписанию, я тут обустроил домашнюю студию», — заявил журналист.

В конце октября о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, который участвовал в испытании вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутат выразил мнение, что попал в 25% участников, которые получили плацебо.

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Алексей Пивоваров

Также случаи заражения коронавирусом были среди медиков, которым сделали прививку. В Минздраве поясняли, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной, вторая инъекция делается через 21 день после первой. При этом пациент считается защищенным от коронавируса через три недели после введения второго компонента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допускал, что журналисты станут одними из первых, кто получит вакцину от коронавируса. Мэр отметил, что представители данной профессии наряду с врачами, учителями, сотрудниками правоохранительных органов, возможно, входят в группу риска.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Алексей Пивоваров коронавирус COVID-19 прививка
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