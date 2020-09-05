Собянин назвал журналистов среди первых получателей вакцины от COVID-19

Журналисты наряду с работниками сферы здравоохранения и образования, а также сотрудниками правоохранительных органов могут одними из первых получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По словам Собянина, со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины. Они продлятся от двух до шести месяцев. Массовое промышленное производство должно быть налажено в декабре 2020 года — январе 2021 года, добавил мэр.

«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — заявил мэр.

При этом он отметил, что отдельные партии препарата будут поступать уже в этом году. «Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска: это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты», — сказал Собянин.