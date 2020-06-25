Пивоваров ушел с должности главного редактора RTVi

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 12:29
Пирамида Plustoken перевела $180 млн в Ethereum. Чего опасаться трейдерам Крипто, 19:06 Финляндия откроет границу с Россией для туризма в последнюю очередь Политика, 19:02 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 18:58 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:58 Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов Общество, 18:55 Вдова отвергла версию полиции о смерти Сергея Хрущева от ранения в голову Общество, 18:54 Военные США и Канады заявили о перехвате российских Ил-38 близ Аляски Общество, 18:52 Футболиста «Интера» дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи Спорт, 18:47 В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького Общество, 18:42 Большие данные и большая политика: как технологии влияют на выборы Индустрия 4.0, 18:40  Куда в России можно поехать без обязательного карантина. Карта Общество, 18:35 Вуди Аллен снял новый фильм. Он откроет фестиваль в Сан-Себастьяне Стиль, 18:31 В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам Политика, 18:30 Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей Общество, 18:27
Технологии и медиа ,  
0 

Пивоваров ушел с должности главного редактора RTVi

Алексей Пивоваров
Алексей Пивоваров (Фото: pivo_varov / Instagram)

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVi, эта должность будет упразднена. Об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«С 25 июня 2020 года Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVi, чтобы сосредоточиться на собственных проектах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Пивоваров был приглашен на должность главреда почти четыре года назад с целью разработать ключевые принципы редакционной политики канала. За это время, как подчеркнули в RTVi, Пивоваров вместе с новой командой сумел успешно перезапустить телеканал, увеличив его аудиторию в два раза — с 6,5 млн зрителей в 2017 году до 12 млн сейчас.

Пивоваров заявил об отказе от модерации дебатов Навального и Захаровой
Общество
Алексей Пивоваров

«В дальнейшем канал будет управляться в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов, согласно которым ключевые контентные направления — информационное и развлекательное — возглавят профильные топ-менеджеры», — заявили в пресс-службе.

Сам Пивоваров, комментируя свой уход, сказал, что для него опыт работы на RTVi был очень важен и он высоко оценивает профессионализм команды канала, а также доволен достигнутыми результатами. «Однако развитие личных проектов, на которых я был сосредоточен последнее время, требует большого количества времени и сил, что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVi», — пояснил журналист. Он отметил, что продолжит плотно сотрудничать с RTVi.

Пивоваров, Собчак и Чеппель попросили Бастрыкина найти убийцу Листьева
Общество
Владислав Листьев

Алексей Пивоваров стал главным редактором телеканала RTVi в сентябре 2016 года. До этого он в течение двух десятилетий трудился на канале НТВ, после чего работал продюсером и менеджером на «СТС Медиа». Также Пивоваров успел поработать на «Первом канале». В марте 2019 года журналист запустил собственный YouTube-канал «Редакция». Сейчас на канал подписаны 1,2 млн человек.

Теги: Алексей Пивоваров, RTVi, главред
Материалы по теме
Главреда RTVi Пивоварова не пустили на Украину
Общество
Бывший ведущий НТВ Алексей Пивоваров стал генпродюсером телеканала RTVi
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter