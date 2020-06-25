Пивоваров ушел с должности главного редактора RTVi

Алексей Пивоваров (Фото: pivo_varov / Instagram)

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVi, эта должность будет упразднена. Об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«С 25 июня 2020 года Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVi, чтобы сосредоточиться на собственных проектах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Пивоваров был приглашен на должность главреда почти четыре года назад с целью разработать ключевые принципы редакционной политики канала. За это время, как подчеркнули в RTVi, Пивоваров вместе с новой командой сумел успешно перезапустить телеканал, увеличив его аудиторию в два раза — с 6,5 млн зрителей в 2017 году до 12 млн сейчас.

«В дальнейшем канал будет управляться в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов, согласно которым ключевые контентные направления — информационное и развлекательное — возглавят профильные топ-менеджеры», — заявили в пресс-службе.