В Москве от COVID-19 вылечились еще почти 6,5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 6484 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Москве.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 434 902 человек», — говорится в сообщении ресурса.

Накануне в Москве было зарегистрировано 6229 случаев выздоровления.

По данным штаба на 26 ноября, всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции вылечились более 1,6 млн человек. При этом заразились за это время свыше 2,1 млн человек. Из них 464 436 человек болеют прямо сейчас, среди которых 140 156 находятся в Москве.