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В Москве от COVID-19 вылечились еще почти 6,5 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 6484 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Москве.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 434 902 человек», — говорится в сообщении ресурса.

Накануне в Москве было зарегистрировано 6229 случаев выздоровления.

По данным штаба на 26 ноября, всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции вылечились более 1,6 млн человек. При этом заразились за это время свыше 2,1 млн человек. Из них 464 436 человек болеют прямо сейчас, среди которых 140 156 находятся в Москве.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. При этом он отметил, что динамика роста заболеваемости COVID-19 в столице постепенно сглаживается.

Для улучшения ситуации с распространением вируса глава города ввел ряд ограничительных мер, которые продлили до 15 января 2021 года. Для жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями объявлен режим самоизоляции, также на удаленный режим работы переведены 30% сотрудников предприятий и все студенты. Кроме того, закрыты детские досуговые учреждения, запрещена в ночное время работа развлекательных заведений и мест общественного питания.

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