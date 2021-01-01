В Москве за сутки выздоровели более 6,2 тыс. пациентов с COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 75,47 (-0,34) Инвестиции, 25 ноя, 12:50
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,01) Инвестиции, 25 ноя, 12:50
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 ноября Общество, 11:52 В Верховной раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины Экономика, 11:48 Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество, 11:46 Лицом к «Мокке»: зачем сервис раздал $100 млн кредитов на покупку товаров Pro, 11:40 Как российские поставщики систем хранения данных вытеснили зарубежных Партнерский материал, 11:36 Гуру маркетинга и PR. Восемь кейсов от Эдварда Бернейса Pro, 11:35 Кому нужны бульба-коины или как запускали Currency.com Крипто, 11:33 Умный город: как управляют современным домом РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 11:31 Путин поручил сбалансировать интересы «удаленщиков» и работодателей Политика, 11:26 В ЦОДД рассекретили новую камеру на стоп-линию Авто, 11:19 Макрон назвал Марадону величайшим футболистом всех времен Спорт, 11:15 Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях» Стиль, 11:14 Шесть регионов получили вакцину «ЭпиВакКорона» для испытаний Общество, 11:13 Тело Марадоны доставили к президентскому дворцу. Видео Спорт, 11:07
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выздоровели более 6,2 тыс. пациентов с COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве еще 6229 пациентов вылечились от коронавируса, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram.

Всего с начала эпидемии выздоровели 428 418 человек.

По данным на 25 ноября, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в столице превышает 571,1 тыс., умерли 8,5 тыс. человек.

Эпидемиолог исключил осложнения COVID-19 у получивших прививку
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября назвал напряженной эпидемиологическую ситуацию в городе. Однако, отметил он, динамика роста случаев заражения коронавирусом постепенно сглаживается. «Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», — считает Собянин.

Мэр сообщил, что власти решили продлить до 15 января 2021 года режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, удаленку как минимум для 30% сотрудников, закрытие досуговых учреждений для детей.

До 15 января также ограничена работа заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, студенты переведены на дистанционное обучение, отменены новогодние гулянья.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва коронавирус COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре назвали распространенные симптомы коронавируса у детей
Общество
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов
Общество
Результаты тестов на коронавирус появятся в личном кабинете на Госуслугах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter