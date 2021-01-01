В Москве за сутки выздоровели более 6,2 тыс. пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве еще 6229 пациентов вылечились от коронавируса, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram.

Всего с начала эпидемии выздоровели 428 418 человек.

По данным на 25 ноября, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в столице превышает 571,1 тыс., умерли 8,5 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября назвал напряженной эпидемиологическую ситуацию в городе. Однако, отметил он, динамика роста случаев заражения коронавирусом постепенно сглаживается. «Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», — считает Собянин.