В Кремле ответили на призыв Богдана к Путину «сделать шаг назад»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины необходимо, чтобы каждая страна выполняла свои обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя просьбу экс-главы офиса президента Украины к Владимиру Путину «сделать шаг назад», передает корреспондент РБК.

«Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед. Надо каждой стране выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Песков.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту с просьбой «сделать шаг назад» в связи с минскими соглашениями по Донбассу.

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