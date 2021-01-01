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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Политика ,  
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Кравчук выразил протест России после гибели военного в Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил протест российской стороне из-за гибели украинского военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина. Об этом сообщается на странице делегации Украины в ТКГ в Facebook.

«Глава украинской делегации потребовал от представителей Российской Федерации расследования этого преступления и наказания виновных, а от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ — содействия в этом расследовании», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Кравчук потребовал от российской стороны как от участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить до конца этого года свою позицию относительно необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Париже в 2019 году.

Украинская делегация считает, что проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате стала бы выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу, а также подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

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Леонид Кравчук

Как сообщается на странице пресс-службы Фастовского горсовета в Facebook, 31-летний Вячеслав Минкин погиб 24 ноября от ранения, полученного от пули снайпера под Авдеевкой. Погибший был женат, у него остался сын. В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях «Светлодарская дуга».

Леонид Кравчук контактная группа по Украине военнослужащий Донбасс
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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