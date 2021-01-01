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Пандемия коронавируса ,  
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В Твери врач попыталась продать схему лечения COVID-19 в Instagram

Минздрав Тверской области и прокуратура начали проверку истории с врачом местной больницы, которая пыталась продать в Instagram схему лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом говорится в официальном комментарии регионального Минздрава, передает «РИА Новости».

Ранее издание Tverigrad.ru сообщило, что в Instagram-аккаунте врача городской клинической больницы № 6 Валентины Максимовой появилась публикация, в которой медик предлагала купить за 950 руб. чек-лист для лечения коронавирусной инфекции. Она также устроила конкурс среди подписчиков, чтобы победитель смог воспользоваться этой услугой бесплатно.

Позже главный врач ГКБ № 6 подтвердил изданию, что Максимова действительно работает в этой больнице.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

«В настоящее время по факту опубликования В.И. Максимовой информации об оказании ею платных услуг по лечению коронавирусной инфекции проводится проверка прокурором Московского района Твери», — говорится в комментарии Минздрава Тверской области.

В ведомстве указали, что медицинскую помощь больным COVID-19 могут оказывать только юридические лица или индивидуальные предприниматели, у которых есть соответствующая лицензия. Оформляет такие лицензии региональный Минздрав, и Максимовой подобный документ не выдавался, добавили в ведомстве.

РБК отправил запрос в пресс-службу Минздрава Тверской области.

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По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала эпидемии в России заболели свыше 2,18 млн человек (плюс 25 487 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 38 тыс. человек, выздоровели — 1,6 млн заболевших.

По данным Росстата (его методология учета летальных исходов отличается от той, которую использует оперштаб) за апрель—сентябрь скончались более 55 тыс. заразившихся коронавирусом.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Тверь коронавирус медики новости
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