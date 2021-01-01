В Твери врач попыталась продать схему лечения COVID-19 в Instagram

Минздрав Тверской области и прокуратура начали проверку истории с врачом местной больницы, которая пыталась продать в Instagram схему лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом говорится в официальном комментарии регионального Минздрава, передает «РИА Новости».

Ранее издание Tverigrad.ru сообщило, что в Instagram-аккаунте врача городской клинической больницы № 6 Валентины Максимовой появилась публикация, в которой медик предлагала купить за 950 руб. чек-лист для лечения коронавирусной инфекции. Она также устроила конкурс среди подписчиков, чтобы победитель смог воспользоваться этой услугой бесплатно.

Позже главный врач ГКБ № 6 подтвердил изданию, что Максимова действительно работает в этой больнице.

«В настоящее время по факту опубликования В.И. Максимовой информации об оказании ею платных услуг по лечению коронавирусной инфекции проводится проверка прокурором Московского района Твери», — говорится в комментарии Минздрава Тверской области.