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Пандемия коронавируса ,  
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Медики из Москвы отправились на Урал для помощи в лечении COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Медики из Москвы отправились в Екатеринбург для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Специалисты из городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде, детской инфекционной больницы №6, городской больницы №29 имени Н.Э. Баумана, а также консультативно-диагностического центра №121 депздрава будут оказывать консультативно-методическую и практическую помощь.

В состав бригады во главе с врачом-хирургом госпиталя для ветеранов войн №1 депздрава Сергеем Андреевым вошли инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Андреев ранее возглавлял бригады врачей, помогавшие в лечении COVID-19 коллегам в Забайкальском крае, Удмуртии и на Камчатке.

«Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом», — отмечается в сообщении. Они имеют все необходимое для начала работы, в том числе средства индивидуальной защиты.

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В депздраве уточнили, что медики, в частности, помогут в отработке методик лечения, распределении потоков пациентов, разграничении красных и зеленых зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников, а также в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией амбулаторно.

С мая 2020 года бригады столичных врачей уже помогли коллегам в Казахстане, Узбекистане, Северной Осетии, Ингушетии, Удмуртии, Дагестане, Забайкальском крае. Медики выезжали для помощи во Владимирскую и Псковскую области, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, Туву, Хабаровск, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 ноября, в Свердловской области за сутки был выявлен 341 случай заболевания COVID-19, умерли десять человек, выздоровели 346. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 41 012 случаев заражения, число умерших достигло 899 человек, число выздоровевших — 33 168.

коронавирус медики Москва
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