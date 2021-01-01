Медики из Москвы отправились на Урал для помощи в лечении COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Медики из Москвы отправились в Екатеринбург для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Специалисты из городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде, детской инфекционной больницы №6, городской больницы №29 имени Н.Э. Баумана, а также консультативно-диагностического центра №121 депздрава будут оказывать консультативно-методическую и практическую помощь.

В состав бригады во главе с врачом-хирургом госпиталя для ветеранов войн №1 депздрава Сергеем Андреевым вошли инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Андреев ранее возглавлял бригады врачей, помогавшие в лечении COVID-19 коллегам в Забайкальском крае, Удмуртии и на Камчатке.

«Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом», — отмечается в сообщении. Они имеют все необходимое для начала работы, в том числе средства индивидуальной защиты.