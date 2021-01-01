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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт спрогнозировала активность коронавируса в ближайшие 1,5 года

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Коронавирусная инфекция будет активно распространяться в ряде регионов мира еще около полутора лет. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — сообщила она.

Материал дополняется. 

коронавирус эксперт
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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