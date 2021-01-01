Пандемия коронавируса , 26 ноя, 19:05
0
Эксперт спрогнозировала активность коронавируса в ближайшие 1,5 года
Коронавирусная инфекция будет активно распространяться в ряде регионов мира еще около полутора лет. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».
«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — сообщила она.
Материал дополняется.