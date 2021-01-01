Эксперт спрогнозировала активность коронавируса в ближайшие 1,5 года

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Коронавирусная инфекция будет активно распространяться в ряде регионов мира еще около полутора лет. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — сообщила она.

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