Политика , 26 ноя, 14:28
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Тихановская пообещала пересмотреть договоры Лукашенко с Россией
Светлана Тихановская
Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти новым правительством будут пересмотрены все договоренности республики с Россией. Об этом она написала в Telegram.
«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — сообщила Тихановская.
Она высказалась за дружественные и партнерские отношения с Москвой, отметив при этом, что независимость и суверенитет Белоруссии «не может быть предметом торга».
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