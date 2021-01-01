Тихановская пообещала пересмотреть договоры Лукашенко с Россией

Светлана Тихановская (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти новым правительством будут пересмотрены все договоренности республики с Россией. Об этом она написала в Telegram.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — сообщила Тихановская.

Она высказалась за дружественные и партнерские отношения с Москвой, отметив при этом, что независимость и суверенитет Белоруссии «не может быть предметом торга».

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