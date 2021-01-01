Координационный совет Белоруссии опроверг информацию о своем роспуске

Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжает работать в обычном режиме без создания новых структур. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе совета.

Ранее нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что в республике перестал существовать координационный совет оппозиции и вместо него была создана новая структура.

«Журналисты неправильно поняли слова Светланы. Никаких изменений в работе координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур», — пояснили в пресс-службе.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 14 августа. Кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что решение о создании совета было принято в связи «с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности» в республике.