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Координационный совет Белоруссии опроверг информацию о своем роспуске

Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжает работать в обычном режиме без создания новых структур. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе совета.

Ранее нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что в республике перестал существовать координационный совет оппозиции и вместо него была создана новая структура.

«Журналисты неправильно поняли слова Светланы. Никаких изменений в работе координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур», — пояснили в пресс-службе.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 14 августа. Кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что решение о создании совета было принято в связи «с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности» в республике.

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Фото:Наша Нiва / Telegram

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По результатам ЦИК победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом более 80%, Тихановская — чуть более 10%. После этого в стране начались массовые протесты. Оппозиция потребовала аннулировать результаты голосования и провести новые выборы. Россия официальные результаты выборов признала.

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