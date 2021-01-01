Би-би-си включила Светлану Тихановскую в топ-100 влиятельных женщин года

Светлана Тихановская (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Британская телерадиокомпания Би-би-си включила экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в свой ежегодный список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.

Тихановская оказалась единственной представительницей Белоруссии в этом рейтинге. В сопроводительном тексте указывается, что в 2020 году она «возглавляла национально-демократическое движение» в республике и участвовала как кандидат в выборах президента. После голсования власти Белорусии объявили о победе Александра Лукашенко и в стране начались массовые протесты. Москва результаты выборов признала.

«Светлана бежала в Литву. Она продолжает руководить демократическим движением в изгнании», — говорится в сообщении.

От России в топ-100 были включены депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина и активистка Юлия Цветкова.

В профиле Пушкиной сообщается, что она вступилась за нескольких журналисток, которые обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. О Юлии Цветковой сообщается, что из-за откровенных рисунков женских тел, опубликованных в соцсетях, активистке грозит до шести лет лишения свободы.

В текущем году в список Би-би-си также вошли правозащитницы из разных стран, политики, актрисы и многие другие. В их числе премьер-министр Финляндии Санна Марин, малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео, получившая известность благодаря роли в картине «Аватар 2», а также фильмах Marvel «Шанг-Чи и Легенда десяти колец», микробиолог Сара Гилберт, которая руководит разработкой вакцины от COVID-19 в Оксфорде, а также актриса Джейн Фонда, которая является активисткой по борьбе с изменением климата.

В 2019 году в рейтинг влиятельных женщин Би-би-си вошли юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Помимо прочего, телерадиокомпания внесла тогда Соболь в группу «лидеры», куда также вошли 18 человек.