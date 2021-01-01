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Суд арестовал захватившего детей в заложники в Петербурге мужчину

Фото:SPbGS / Telegram
Фото: SPbGS / Telegram

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который накануне заперся в квартире и удерживал шестерых детей в заложниках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Суд постановил заключить мужчину под стражу до 23 января 2021 года. Сам обвиняемый просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Мужчина захватил шестерых детей 24 ноября. По данным ТАСС, во время инцидента он был пьян. Источник агентства сообщил, что причиной стал бытовой конфликт с женой. После переговоров с районным прокурором мужчина сдался и отпустил детей.

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Фото:Следственный комитет РФ

В суде задержанный пояснил, что он в течение пяти недель не пил спиртного и принимал таблетки, которые ему выписал врач. Однако в день происшествия он употребил алкоголь. «Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — признался он, добавив, что хочет пройти лечение.

По факту происшествия было возбуждено дело по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы).

Уполномоченный по правам детей в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что сейчас двое из шести детей находятся в больнице имени Филатова с подозрением на COVID-19. Остальные помещены в ДГБ № 22 в Колпино из-за крайней степени истощения, передает «Фонтанка».

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Фото:Валентин Егоршин / РИА Новости

По словам детского омбудсмена, мать детей пока не выходила на связь. Органы опеки и соцзащиты проверят, насколько женщина может исполнять свои родительские обязанности.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказали РБК, что мать детей около 15:30 25 ноября вышла от органов опеки. Последнюю ночь она провела у подруги.

«Она дала устное согласие на временное размещение детей, пока занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую для проживания детей площадь (трехкомнатную квартиру)», — уточнил представитель Митяниной.
 

Санкт-Петербург захват заложников арест новости
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