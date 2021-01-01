Суд арестовал захватившего детей в заложники в Петербурге мужчину

Фото: SPbGS / Telegram

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который накануне заперся в квартире и удерживал шестерых детей в заложниках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Суд постановил заключить мужчину под стражу до 23 января 2021 года. Сам обвиняемый просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Мужчина захватил шестерых детей 24 ноября. По данным ТАСС, во время инцидента он был пьян. Источник агентства сообщил, что причиной стал бытовой конфликт с женой. После переговоров с районным прокурором мужчина сдался и отпустил детей.

В суде задержанный пояснил, что он в течение пяти недель не пил спиртного и принимал таблетки, которые ему выписал врач. Однако в день происшествия он употребил алкоголь. «Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — признался он, добавив, что хочет пройти лечение.