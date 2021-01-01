В Петербурге назвали условия проживания взятых в заложники детей

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Женщина и ее шестеро детей, чей отец взял их в заложники в Санкт-Петербурге, проживают в неблагоприятных условиях и находятся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в связи с этим семья стояла на учете в Центре социальной помощи.

По данным пресс-службы, семья проживала на съемной трехкомнатной квартире. Санитарное состояние помещения оценивается как удовлетворительное, уборка проводится регулярно, ведутся ремонтные работы. У несовершеннолетних отдельные спальные места, оборудованы места для учебного процесса, добавили в пресс-службе.

Семья приехала в Санкт-Петербург из Архангельской области и жила в съемной квартире, с мая у них была временная регистрация в Петербурге. Центр социальной помощи сделал запрос в Архангельск, чтобы назначить пособия детям в Петербурге, однако ответ пока не поступил.

По предварительной информации, 38-летний мужчина является биологическим отцом двоих детей.

Детей направят в Детскую городскую больницу (ДГБ) № 22, семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянин

Мужчина взял детей в заложники днем 24 ноября. Возраст несовершеннолетних — от 3 до 15 лет. Мужчина выгнал из квартиры свою супругу, а затем забаррикадировался вместе с детьми.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчину зовут Денис Бельтюков. В полиции сообщили, что перед захватом заложников мужчина выгнал жену из квартиры. Детям он угрожал ножом. По данным ТАСС, нападавший был вооружен топором. Спустя несколько часов мужчина сдался полиции.

В администрации Колпинского района сообщили, что мужчина стоит на учете в психдиспансере, однако ранее подобных случаев не было.