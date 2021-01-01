Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 75,81 (+0,05) Инвестиции, 14:20
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,04) Инвестиции, 14:20
Адвокат судьи по делу Широкова заявил о потерянной Генпрокуратурой жалобе Спорт, 18:23 Moody's оценило перспективы ВЭБа после реформы институтов развития Бизнес, 18:20 СК завел дело против захватившего в заложники детей мужчины Общество, 18:18 В Петербурге назвали условия проживания взятых в заложники детей Общество, 18:14 Захват детей в заложники в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Общество, 18:13  Бизнес на дому: чем можно и нельзя заниматься в квартирах Недвижимость, 18:11 Теннисистка Кузнецова назвала нормальной вседозволенность Серены Уильямс Спорт, 18:01 Потребители в России «впали в спячку» и снова сократили расходы Общество, 18:00 Как HR-менеджеру сохранить персонал, темп и качество работы в кризис Pro, 17:58 Приставы забрали у водителей BMW и Porsche за штрафы на ₽800 тыс. Авто, 17:56 С какой суммы можно было заработать ₽1 млн на криптовалюте в 2020 году Крипто, 17:54 Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе Политика, 17:49 Цена нефти Brent превысила $47 за баррель впервые с 6 марта Инвестиции, 17:43 КГБ Белоруссии предъявил обвинение Бабарико Политика, 17:35
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Общество ,  
0 

В Петербурге назвали условия проживания взятых в заложники детей

Фото:Валентин Егоршин / РИА Новости
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Женщина и ее шестеро детей, чей отец взял их в заложники в Санкт-Петербурге, проживают в неблагоприятных условиях и находятся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в связи с этим семья стояла на учете в Центре социальной помощи.

По данным пресс-службы, семья проживала на съемной трехкомнатной квартире. Санитарное состояние помещения оценивается как удовлетворительное, уборка проводится регулярно, ведутся ремонтные работы. У несовершеннолетних отдельные спальные места, оборудованы места для учебного процесса, добавили в пресс-службе.

Семья приехала в Санкт-Петербург из Архангельской области и жила в съемной квартире, с мая у них была временная регистрация в Петербурге. Центр социальной помощи сделал запрос в Архангельск, чтобы назначить пособия детям в Петербурге, однако ответ пока не поступил.

По предварительной информации, 38-летний мужчина является биологическим отцом двоих детей.

Детей направят в Детскую городскую больницу (ДГБ) № 22, семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянин

Как выглядит дом в Петербурге, где захватили в заложники детей. Видео
Общество

Мужчина взял детей в заложники днем 24 ноября. Возраст несовершеннолетних — от 3 до 15 лет. Мужчина выгнал из квартиры свою супругу, а затем забаррикадировался вместе с детьми.  

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчину зовут Денис Бельтюков. В полиции сообщили, что перед захватом заложников мужчина выгнал жену из квартиры. Детям он угрожал ножом. По данным ТАСС, нападавший был вооружен топором. Спустя несколько часов мужчина сдался полиции.

В администрации Колпинского района сообщили, что мужчина стоит на учете в психдиспансере, однако ранее подобных случаев не было.

Санкт-Петербург захват в заложники дети новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Материалы по теме
Мужчина захватил в заложники шестерых детей в квартире в Петербурге
Общество
Власти Петербурга назвали возраст захваченных отцом в заложники детей
Общество
Захвативший детей в заложники в Петербурге мужчина сдался полиции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter