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Общество ,  
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Захватившего детей в Петербурге мужчину проверят на вменяемость

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Мужчине, который накануне удерживал шестерых детей в заложниках в квартире Санкт-Петербурга, предъявили обвинение, судебно-психиатрическая экспертиза проверит его на вменяемость. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по городу.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого», — отмечается в сообщении.

Мужчина захватил в заложники шестерых детей в квартире в Петербурге
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы). Решается вопрос об аресте злоумышленника.

Житель Петербурга захватил шестерых детей в заложники 24 ноября. ТАСС передавал, что на момент захвата заложников мужчина был пьян. Он сдался правоохранителям и отпустил детей после переговоров с районным прокурором. Источник агентства назвал причиной инцидента бытовой конфликт с женой, в полиции отмечали, что ранее обвиняемый выгнал супругу из квартиры.

Мужчина в Петербурге захватил в заложники своих детей. Видео
Общество

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге РБК уточняли, что все заложники были несовершеннолетними — это мальчики в возрасте трех, пяти, шести, девяти, десяти и 15 лет. По предварительным данным, злоумышленник является биологическим отцом двоих из них.

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По информации СК, сейчас освобожденные дети находятся в медицинском учреждении. Источник «Интерфакса» сообщил, что у нескольких из них обнаружены различные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма у девятилетнего мальчика и след от лезвия ножа на шее у десятилетнего ребенка. Часть детей помещена на лечение с симптомами ОРВИ в состоянии средней степени тяжести.

СК Санкт-Петербург захват заложников дети
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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