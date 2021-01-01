Захватившего детей в Петербурге мужчину проверят на вменяемость

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчине, который накануне удерживал шестерых детей в заложниках в квартире Санкт-Петербурга, предъявили обвинение, судебно-психиатрическая экспертиза проверит его на вменяемость. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по городу.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы). Решается вопрос об аресте злоумышленника.

Житель Петербурга захватил шестерых детей в заложники 24 ноября. ТАСС передавал, что на момент захвата заложников мужчина был пьян. Он сдался правоохранителям и отпустил детей после переговоров с районным прокурором. Источник агентства назвал причиной инцидента бытовой конфликт с женой, в полиции отмечали, что ранее обвиняемый выгнал супругу из квартиры.