Следствие попросило продлить арест экс-губернатора Фургала на три месяца

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в двух убийствах и организации покушения на убийство. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 09 марта 2021 года», — сообщил представитель суда. Заседание по этому вопросу назначили на 25 ноября.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, доставили для расследования в Москву и арестовали. В конце июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

В общей сложности Фургал обвиняется в организации убийств трех человек — предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пункты «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 33, пункты «а», «б», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Фургал проходил по делу об убийстве Зори более 15 лет назад, однако тогда дело прекратили. После ареста экс-главы региона суд возобновил расследование, так как СК заявил о давлении, которое оказывалось на следствие в 2004 году. Сам экс-губернатор называет свое уголовное преследование политическим и отрицает вину. В начале сентября суд продлил Фургалу арест до 9 декабря.